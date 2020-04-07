МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Продажи новых легковых автомобилей в марте в России выросли на 22,7% в годовом выражении, до 160,6 тысячи штук, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных о регистрациях автомобилей.

"По итогам марта 2020 года жители нашей страны стали обладателями 160,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 22,7% выше результата годичной давности (130,9 тысячи штук). Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественной марке Lada, которой принадлежит около 20% местного рынка. Так, в прошлом месяце было куплено 31,6 тысячи новых легковых автомобилей этого бренда, что на 6,6% больше, чем в марте 2019 года", — следует из сообщения "Автостата".

По данным аналитиков, первенство среди иномарок удерживает Kia, занимающая второе место в общем зачете — в первый месяц весны жители России приобрели 23,6 тысячи новых машин корейского бренда, что почти на 35% больше, чем год назад, а замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai с результатом 18 тысяч штук (+29,3%).

"Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам марта 2020 года следуют Renault (13,1 тысячи штук, +10,2%) и Volkswagen (11,6 тысячи штук, +39,5%). Кроме них, в топ-10 попадают еще Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. При этом Toyota удалось не только преодолеть 10-тысячную отметку, но и показать здесь наибольший рыночный рост (+45,2%)", — отмечают аналитики.

Как отмечают эксперты аналитического агентства, в первом квартале нынешнего года российский рынок новых легковых машин тоже находится "в плюсе". Так, за этот период его объем составил 375,6 тысячи единиц, что на 16,3% больше, чем в январе-марте 2019 года, следует из данных "Автостата".

Причинами такого роста исполнительный директор агентства Сергей Удалов называет стремление граждан приобрести автомобили по рублевым ценам, рассчитанным до очередного обвала рубля, который случился в начале марта, а также действие мер поддержки спроса через адресные программы.