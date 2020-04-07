ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines во вторник объявила о сокращении рейсов из и в Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

"С 12 апреля мы временно, но существенно, сокращаем наше полетное расписание в и из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, чтобы лучше соответствовать спросу", — говорится в заявлении исполнительного вице-президента компании Грега Харта, поступившего в РИА Новости.

В частности, число рейсов в Лос-Анджелес будет снижено с 33 до 13, а в Сан-Франциско — с 65 до 50. Ранее компания сократила число полетов в аэропорты Нью-Джерси и Нью-Йорка, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.