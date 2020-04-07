United Airlines сокращает полеты из и в Лос-Анджелес и Сан-Франциско из-за COVID-19
ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines во вторник объявила о сокращении рейсов из и в Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
"С 12 апреля мы временно, но существенно, сокращаем наше полетное расписание в и из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, чтобы лучше соответствовать спросу", — говорится в заявлении исполнительного вице-президента компании Грега Харта, поступившего в РИА Новости.
В частности, число рейсов в Лос-Анджелес будет снижено с 33 до 13, а в Сан-Франциско — с 65 до 50. Ранее компания сократила число полетов в аэропорты Нью-Джерси и Нью-Йорка, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
https://1prime.ru/transport/20200407/831223240.html