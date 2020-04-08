Минтранс РФ составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа на ближайшие дни
МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Росавиация с учетом обсуждения 7 апреля экспертами рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом, подготовила предварительный график вывозных рейсов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что график вывозных рейсов окончательно утвердит оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
https://1prime.ru/transport/20200408/831223311.html