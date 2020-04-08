МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Российские авиакомпании с 8 по 13 апреля планируют вывезти россиян из Нью-Йорка, Мале, Токио, Гоа и других пунктов, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Ранее пресс-служба Минтранса России сообщила, что рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни.

"На 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка и Мале. Девятого апреля "Аэрофлот" может доставить в Москву россиян из Денпасара. Также запланированы рейсы "Аэрофлота" из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки", — говорится в сообщении.

Также на 10 апреля в проект графика включены два рейса "Сибири" из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток. Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля.

"Планируется рейс "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва. Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы "Аэрофлота" из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву", — добавили в ведомстве.