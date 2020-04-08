НЬЮ-ЙОРК, 8 апр /ПРАЙМ/. Несколько десятков россиян, которые не попали в список вылетающих рейсом в Москву, собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки "Аэрофлота", в основном это люди, не прописанные в Москве и Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

На минувшей неделе из Нью-Йорка должны были вылететь несколько рейсов, в том числе 30, 31 марта, 3 апреля. Однако все они были отменены. Росавиация 3 апреля заявила, что действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России.

На этой неделе единичные рейсы из отдельных точек мира возобновились. Во вторник "Аэрофлот" уведомил некоторых россиян в Нью-Йорке, что они вылетают в Шереметьево рейсом, который ожидается в 23.00 (6.00 мск).

В Twitter посольства РФ в США ранее появилось сообщение, в котором говорилось: "Получившим уведомление Аэрофлота и/или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом просьба прибыть в аэропорт JFK до 19.00, список пассажиров сформирован на основании данных портала "Госуслуги" (регион следования Москва/Московская область)".

Однако в аэропорт прибыли и люди, не являющиеся жителями Москвы и Московской области.

"Нас нет в списке. Мы ждем консула. Ждем, что решат с нашим дальнейшим проживанием", — сказал РИА Новости предприниматель Альберт.

Некоторые россияне признались, что встревожены, так как не знают, когда улетят и где будут дожидаться следующего рейса в Москву.

"Есть группа людей, которым сначала выдали билеты, а потом оказалось, что их нет в списке. У них там произошла ошибка", — сообщил россиянин Илья. По его словам, у него также есть билет, но в списке его нет.

Некоторые россияне уже успели зарегистрироваться на рейс, сдали багаж и даже, по их заверениям, прошли зону контроля, однако их вернули. Как объяснил представитель консульства со ссылкой на "Аэрофлот", произошла техническая ошибка.

"Как мне сообщили в "Аэрофлоте", это технический сбой при сопряжении систем между Нью-Йорком и Москвой", — сказал дипломат. Таким образом, люди не попали в список вылетающих сегодня.