МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Сроки второго полета новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут скорректировать из-за коронавируса, но на реализацию всей программы это не повлияет, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее генеральный директор авиакомплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин сообщал, что второй полет Ил-112В состоится в апреле.

"Эпидемиологическая ситуация может скорректировать сроки второго полета Ил-112В, так как на предприятии (ВАСО) введен специальный режим работы", — сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, участки производства, в том числе, с непрерывным циклом, функционируют. "Программа Ил-112 находится в высокой стадии готовности к продолжению летных испытаний. На реализацию программы вероятная корректировка сроков второго полета не повлияет", — подчеркнул источник.

Второй опытный образец Ил-112В, предназначенный для прочностных и ресурсных испытаний, находится в ЦАГИ, а третья и четвертая опытные машины заложены в производство. Их сборку планируется завершить к концу 2021 года. В 2022-м самолеты присоединятся к программе летных испытаний.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В — первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новый военно-транспортный самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26. Первый полет новый транспортник совершил в марте 2019 года.

Ил-112В сможет заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО, в автоматическом режиме. Предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием.