НЬЮ-ЙОРК, 8 апр /ПРАЙМ/. Сотрудники полиции попросили группу из нескольких десятков россиян, которые пока не могут вернуться на родину из Нью-Йорка, покинуть здание терминала 1 аэропорта JFK, так как в 20.00 он закрывается.

Во вторник в 23.00 (6.00 мск) рейс "Аэрофлота" должен вылететь из Нью-Йорка в Шереметьево. Посольство РФ ранее проинформировало, что "список пассажиров сформирован на основании данных портала "Госуслуги" (регион следования Москва/Московская область)". Однако в аэропорт приехали также несколько десятков граждан, не проживающих в Москве и Московской области. Таким образом, несколько россиян пока вынуждены оставаться в Нью-Йорке.

В списке остающихся, который составили россияне в аэропорту, около 80 человек.

Как сообщил журналистам руководитель общества "Русская молодежь" Игорь Кочан, который прибыл в аэропорт, российские соотечественники могут разместить около 70 россиян. По его словам, соотечественники оплатят 25 двухместных гостиничных номеров на ночь. Кроме того, как указал Кочан, соотечественники готовы предоставить свои квартиры и разместить в них около 20 россиян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.