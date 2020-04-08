ХАБАРОВСК, 8 апр /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании "Аврора", который должен забрать из южнокорейского Сеула российских туристов, отложен во второй раз из-за отсутствия разрешения Росавиации, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что вылета в Хабаровск в Сеуле ожидают более 170 россиян – жителей дальневосточных регионов, а также Москвы, Калининграда, Челябинска. Среди них есть дети. Они не смогли вернутся в Россию из-за закрытия границ на фоне коронавируса. Первым рейсом планировалось вывезти 128 человек, согласно вместимости самолета.

Росавиация во вторник выдала разрешение на выполнение рейса, но потом отозвала его. В ожидании нового решения предварительно вылет самолета планировался в среду утром.

"Самолёт не вылетел, новое разрешение Росавиация не выписала. Рейс перенесён на вторую половину дня", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что всех прилетевших планируется отправить на двухнедельный карантин по коронавирусу. Иногородние будут проходить его в обсерваторе под Хабаровском.