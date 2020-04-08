НЬЮ-ЙОРК, 8 апр /ПРАЙМ/. Рейс "Аэрофлота" Москва-Нью-Йорк, перенесенный с 3 апреля, приземлился в аэропорту JFK, передает корреспондент РИА Новости.

Известно, что этим рейсом прибыли танцор, бывший солист Михайловского театра Джулиан Маккей и его брат, 3 апреля они не смогли вылететь из России в США. Как сообщил РИА Новости сам Маккей, "самолет полон под завязку".

В 23.00 вторника (6.00 среды мск) Boeing вывезет на родину часть россиян, которые сейчас находятся в Нью-Йорке. Как ожидается, полетят только жители Москвы и Московской области.

На минувшей неделе из Нью-Йорка должны были вылететь несколько рейсов, в том числе 30, 31 марта, 3 апреля. Однако все они были отменены. Росавиация 3 апреля заявила, что действие разрешений на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено. Сделано это было "в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории" России. На этой неделе единичные рейсы из отдельных точек мира возобновились.