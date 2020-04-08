ВЛАДИВОСТОК, 8 апр /ПРАЙМ/. Пограничный с КНР пункт пропуска "Пограничный" в Приморье, о закрытии которого сообщала китайская сторона, работает в полном объеме, пункт пропуска "Турий Рог", как ожидается, откроется в четверг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

С 6 апреля по инициативе КНР временно приостановлены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы в Приморье Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин и Турий Рог – Мишань. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в КНР из-за коронавируса, а также отсутствием у китайской стороны возможности обеспечить полноценный карантинный контроль, сообщалось со ссылкой на канцелярию иностранных дел народного правительства провинции Хэйлунцзян. Сообщалось, что за 6 апреля почти 150 российских фур выехали из КНР через ПП "Пограничный".

"Пограничный" продолжает работать в полном объеме. Шестого и 7 апреля он работал. Все сотрудники таможенного поста находятся на рабочем месте, ожидая прибытия грузовых машин и пассажирского направления", — сказала Кульчицкая.

По ее словам, 7 апреля через этот пункт пропуска из КНР в РФ вышло около 20 фур, выехали в Китай 67 граждан КНР.

"Турий Рог" не работает, приступит к работе завтра — это информация от погранслужбы", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что погранпереход "Полтавка" ожидает информацию об открытии грузового сообщения с сопредельной стороны.