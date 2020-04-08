НЬЮ-ЙОРК, 8 апр /ПРАЙМ/. Самолет с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, следует из данных сервиса мониторинга движения самолетов flightradar24.com.

Россия в связи с ситуацией с коронавирусом с 4 апреля приостанавливала международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. В пятницу был отменен такой рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Как заявил ранее посол РФ Анатолий Антонов, в США оставались порядка 2 тысяч россиян, планировавших вернуться в Россию. Часть из них разместили в гостинице в Нью-Йорке, некоторых приютили соотечественники, кому-то пришлось вернуться в города в других штатах. В понедельник Россия возобновила авиарейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа.

В Twitter посольства РФ в США ранее появилось сообщение, в котором говорилось: "Получившим уведомление Аэрофлота и/или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом просьба прибыть в аэропорт JFK до 19.00, список пассажиров сформирован на основании данных портала "Госуслуги" (регион следования Москва/Московская область)".

Регистрацию прошел ряд граждан, но общее число зарегистрировавшихся пассажиров официально не объявили.

Между тем в аэропорт приехали также несколько десятков россиян, не прописанных в Москве и Московской области. Они на рейс зарегистрированы не были.