ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр —ПРАЙМ. "Уральские авиалинии" отменили рейсы из Индии для вывоза россиян на фоне коронавируса в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании.

"Рейсы из Индии отменены в связи с отзывом разрешения Росавиацией вследствие изменения порядка регистрации граждан, желающих вернуться в РФ", — сказали в пресс-службе.

Ранее компания сообщала, что в связи с решением российских властей полностью остановить все международное авиасообщение вынуждена отменить рейс Тривандрум — Екатеринбург от 4 апреля, организованный специально для вывоза российских туристов. Потом было объявлено, что рейс все-таки состоится в среду в 22.30 по местному времени (20.30 мск). На 9 апреля в 22.40 был запланирован рейс из Гоа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.