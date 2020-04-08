ПЕКИН, 8 апр /ПРАЙМ/. Железнодорожное и авиасообщение в среду возобновилось с китайским Уханем, который 76 дней был изолирован из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В ночь на 8 апреля власти сняли все транспортные ограничения с города.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Уханя "Тяньхэ", первый рейс из города выполнила авиакомпания ChinaEastern, самолет вылетел в 07.22 по местному времени в Санью в провинции Хайнань.

Всего в среду из Уханя запланировано около 127 рейсов.

Первый поезд отошел от железнодорожного вокзала "Учан" в 00.50 и отправился в Гуанчжоу. В него сели более 450 пассажиров. Всего в первый день снятия транспортных ограничений из города отправятся 276 поездов. По данным China Railway, в среду из Уханя железнодорожным транспортом воспользуются свыше 55 тысяч человек.

Поиск билетов показывает, что билеты на большинство скоростных поездов из Уханя в Пекин пока недоступны, а на доступные поезда они раскуплены минимум на неделю вперед.

Ухань с 23 января этого года был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировал аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города было запрещено покидать его без особого разрешения.

С начала эпидемии в Ухане были зарегистрированы 50 008 случаев коронавирусной инфекции, из них 46 991 выздоровели, 2573 умерли. В настоящее время болеют 445 человек, 155 находятся в тяжелом состоянии. В последнее время в городе не было зафиксировано ни одного нового местного случая заражения. В конце марта китайские эксперты заявили, что в Ухане не осталось районов с высоким риском угрозы. По оценке экспертов, в городе пять районов с низким уровнем угрозы и восемь — со средним.