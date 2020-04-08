МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Парковка для медиков в ближайшее время в Москве станет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.