МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Задымление произошло в первом вагоне пассажирского поезда Воронеж-Москва возле станции Дягилево в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Предварительно, произошло задымление в первом вагоне поезда без открытого горения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП направлены два пожарных расчета. По предварительным данным, пострадавших нет. После сильного задымления вагон самостоятельно покинули пять человек.