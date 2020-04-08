МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев на совещании президента РФ с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса предложил стимулировать транспортные компании за вывод на линии дополнительного общественного транспорта, чтобы помогает бороться со скученностью пассажиров.

"По поводу общественного транспорта в городах. Мы у себя приняли решение, в том числе, предоставить дотацию транспортным компаниям, чтобы транспорт ходил сейчас как можно чаще, потому что не должно быть скученности ни в автобусах, ни в троллейбусах", — сказал Васильев.

Он назвал это "дополнительной мерой безопасности".

"Если люди едут по пять — шесть человек в масках организованно, и транспорт обрабатывается соответствующим образом, это также снимает определенную угрозу в этих непростых условиях", — подчеркнул глава Кировской области.

В Кировской области зарегистрировано 20 случаев новой коронавирусной инфекции. В инфекционной больнице находятся 12 человек с установленным диагнозом COVID-19, восемь человек уже выписаны.