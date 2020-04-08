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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Более 164,6 тысячи россиян вернулись из-за рубежа в РФ с 20 марта, сообщили в Минтрансе РФ.

"За все время работы группы с 20 марта в Россию вернулось более 164,6 тысячи соотечественников", — говорится в сообщении.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: 6 апреля были совершены первые два рейса в регионы — из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород. Вывозные рейсы были приостановлены с 4 апреля для сбора данных о желающих вернуться и организации процесса.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты по отдельным решениям правительства.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.