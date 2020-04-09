МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) намерена заказать семь вертолетов Ми-8 или их эквивалентов у АО "Вертолеты России" на сумму 2,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка авиационной техники (вертолетов) Ми-8 или их эквивалент в количестве 7 (семи) единиц", — сформулирован объект закупки.

Закупка завершена.

"Заключить контракт с единственным поставщиком… акционерное общество "Вертолеты России"… по цене, предложенной участником закупки", — говорится в сообщении.

Цена контракта составляет почти 2,9 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования указана федеральная субсидия.

По условиям контракта заказчик ожидает вертолеты до 31 октября 2021 года включительно.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года правительство РФ предоставило ГТЛК субсидию из федерального бюджета в размере 4,9 миллиарда рублей на лизинг российских воздушных судов в целях поддержки продаж воздушных судов отечественного производства в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.