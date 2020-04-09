ВЛАДИВОСТОК, 9 апр /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток с российскими туристами, планировавшийся на четверг, отменен, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.

В среду министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко сообщил, что авиакомпания "Аврора" планирует в четверг вывезти из Сеула застрявших из-за пандемии коронавируса российских туристов рейсами во Владивосток и Хабаровск.

"Сегодня вывозной рейс "Авроры" номер 5437 из Сеула отменен. Пока информации о том, когда он состоится, нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель "Авроры" также сообщил РИА Новости, что пока данных о вывозе туристов из Сеула нет.

Вывозной рейс из Сеула в Хабаровск отменили еще во вторник, решения о дате вылета пока нет.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. До этого сообщалось, что РФ с 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.