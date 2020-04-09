ХАБАРОВСК, 9 апр /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании "Аврора", который должен вывезти в Хабаровск из Южной Кореи российских туристов, застрявших там после закрытия границ из-за COVID-19, может состояться в пятницу после проверки списков пассажиров, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в Сеуле вылета в Хабаровск ждут более 170 человек – жителей Дальнего Востока, Москвы, Калининграда, Челябинска. Среди них есть дети. Вылет самолета планировался на вторник, первым рейсом предполагалось вывезти 128 человек. Однако Росавиация отозвала разрешение. Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток, планировавшийся на четверг, также отменен.

"Сегодня утром краевой минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь, это регистрация всех пассажиров на портале Госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировались 107 пассажиров. Из них 10 детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. В зависимости от этого, прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что все пассажиры по прилету в Хабаровск пройдут карантин. Иногородние будут помещены в обсерватор. Среди всех туристов, ждущих вылета, — 24 хабаровчанина.