ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса сократила число рейсов с Сахалина в Хабаровск и Владивосток, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска.

"Авиакомпания "Аврора" отменяет часть рейсов в Хабаровск и Владивосток с 10 по 30 апреля", — сказано в сообщении на сайте авиапредприятия.

По информации пресс-службы воздушной гавани, с пятницы и до конца апреля "Аврора" будет совершать ежедневно по одному рейсу в Хабаровск и Владивосток. Пассажирам вернут деньги за неиспользованные билеты на этих направлениях.