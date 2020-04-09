Спецрейс госдепа для вывоза граждан США из России вылетел из Москвы
МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Спецрейс, организованный госдепартаментом США для вывоза американских граждан из России, вылетел из Москвы, сообщила в четверг пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.
Ранее Росс сообщила, что несколько специальных чартерных рейсов, организованных госдепартаментом США для вывоза американских граждан, ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
"Посольство США сообщает, что наш специальный чартерный рейс покинул Москву. Мы благодарим всех, кто помог нашим согражданам вернуться домой в это сложное время. Мы желаем всем пассажирам удачной дороги и счастливого, благополучного воссоединения с семьями и друзьями", — написала Росс в Twitter.
https://1prime.ru/transport/20200409/831230697.html