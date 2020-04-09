ВЛАДИВОСТОК, 9 апр /ПРАЙМ/. Три пункта пропуска с КНР в Приморье, где ранее китайской стороной приостанавливалось грузовое сообщение, возобновили работу, сообщает Уссурийская таможня.

С 6 апреля по инициативе КНР временно приостановлены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы в Приморье Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин и Турий Рог – Мишань. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в КНР из-за коронавируса, а также отсутствием у китайской стороны возможности обеспечить полноценный карантинный контроль, сообщалось со ссылкой на канцелярию иностранных дел народного правительства провинции Хэйлунцзян. Сообщалось при этом, что "Пограничный" продолжает выпускать российские грузовики из КНР в Приморье.

"С 9 апреля 2020 года после временной остановки возобновили работу таможенные посты Полтавка и Турий Рог на российско-китайской границе в регионе деятельности Уссурийской таможни. Международное сообщение "Пограничный – Суйфэньхэ" начало функционировать днем ранее – 8 апреля 2020 года. Пункты пропуска работают только для грузовых перевозок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 и 8 апреля таможенники в пункте пропуска "Пограничный" оформили порядка 53 грузовиков, прибывших из Китая.

"Полтавка" и "Пограничный" в грузовом направлении работают ежедневно с 9.00 до 21.00, "Турий Рог" — с 11.00 до 19.00, воскресенье – выходной.

В пунктах пропуска, находящихся регионе деятельности Уссурийской таможни, случаи короновируса не зафиксированы.