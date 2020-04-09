МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ определило правила выплаты авиакомпаниям субсидий за вывоз пассажиров из-за границы в связи с пандемией коронавируса, следует из соответствующего распоряжения.

Правительство РФ ранее выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с расчетами возмещаемых затрат по каждому международному рейсу.

К возмещаемым затратам относятся подтвержденные платежными документами расходы по направлениям, связанным с выполнением рейса, включающим авиатопливо, авиационные горюче-смазочные материалы, аэропортовое, наземное и аэронавигационное обеспечение полетов, оплату труда летного и технического персонала, бортовое питание авиационного, технического персонала и пассажиров, техобслуживание и ремонт самолётов.

Кроме того, к ним относятся расходы по аренде или лизингу воздушного судна, выполнившего рейс, за вычетом всех доходов от выполнения международного рейса, от продажи авиабилетов, перевозки багажа, почты, грузов.

Для получения субсидии авиакомпании должны представить документы в Росавиацию в срок до 1 августа 2020 года.