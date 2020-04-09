МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство Венесуэлы направило в Мехико специальный рейс с иностранными гражданами, которые оказались заблокированными в Каракасе из-за приостановки воздушного сообщения в условиях борьбы с коронавирусом, сообщил венесуэльский МИД.

Отмечается, что в число 154 иностранцев входят граждане США. Группа иностранных граждан не могла покинуть Венесуэлу, после того как президент Николас Мадуро 12 марта приостановил международные полеты.

"Сегодня (в четверг) вопреки незаконным санкциям США Боливарианское правительство Венесуэлы направило специальный рейс авиакомпании Conviasa, чтобы 154 человека, среди которых есть американцы, смогли вернуться домой транзитом через Мексику", — говорится в коммюнике. Граждане каких еще стран находятся на борту гуманитарного рейса, не сообщается.

Минфин США 7 февраля сообщил о внесении в санкционный список компании Consorcio Venezolano De Industrias Aeronauticas Y Servicios Aereos, также известной как Conviasa, и 40 самолетов этой компании.