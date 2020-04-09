МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило краткосрочный рейтинг Airbus на уровне "Р-1" и ухудшило прогноз до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Moody's пишет, что многие сектора пострадали от быстрого распространения коронавируса, ухудшения перспектив мировой экономики, падения цен на нефть и снижения цен на активы. Сфера авиаперевозок является, по мнению агентства, одной из наиболее пострадавших.

"Сектор коммерческой авиации — один из секторов, наиболее пострадавших от шока из-за уменьшения пассажиропотока, уменьшения количества авиарейсов и чувствительности к потребительскому спросу и настроению. В частности, слабость кредитного профиля Airbus… сделала его уязвимым к изменениям настроений на рынке… и Airbus остается уязвимым для продолжающейся вспышки", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Moody's отметило, что подтверждение рейтинга отражает высокий уровень ликвидности Airbus до вспышки коронавируса, который должен помочь компании справиться с текущим кризисом.

Агентство также ожидает, что вспышка коронавируса приведет к значительному сокращению поставок и отрицательному денежному потоку в текущем году.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.