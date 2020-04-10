МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Автопроизводитель Volkswagen отправляет в неоплачиваемый отпуск рабочих на предприятии в американском штате Теннесси.

В заявлении на сайте автоконцерна говорится, что распоряжение о неоплачиваемом отпуске вступает в силу 11 апреля и касается рабочих сборочной линии и технического обслуживания. Отмечается, что эти сотрудники не имели возможность работать с 21 марта, когда завод в городе Чаттануга остановил производство из-за эпидемии коронавируса.

"Прямо сейчас у нас есть ограниченное видение, когда мы сможем возобновить производство, но мы намерены сделать все что можем, чтобы сохранить рабочие места", — заявил Том дю Плессис, глава Volkswagen Chattanooga. Персонал, которого не коснулось распоряжение, продолжит работать дистанционно.

Всего на предприятии в Чаттануге числится около 3,8 тысячи сотрудников.

По последним данным, в США подтверждено 452 852 случая заражения коронавирусом, более 16 тысяч человек скончались.