С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр /ПРАЙМ/. Самолет с таиландского острова Пхукет с более чем 200 российскими туристами на борту прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Согласно этим данным, авиалайнер прилетел в 21.40. После высадки части пассажиров в Петербурге рейс отправится в Москву.

Туристов в северной столице встречают сотрудники Роспотребнадзора. После взятия анализов и определения температуры прибывших петербуржцев развезут по домам на самоизоляцию, а жителей других регионов отправят в обсерватор в пансионате "Заря".

Седьмого апреля из Таиланда рейсами "Аэрофлота" и S7 были вывезены более тысячи российских туристов.

На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда в стране оставалось более 8 тысяч российских туристов. По состоянию на 5 апреля 6 тысяч россиян зарегистрировались в списках желающих вернуться на родину вывозными авиарейсами.