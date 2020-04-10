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ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Компания Boeing пока не просила власти США о финансовой поддержке на фоне экономического спада, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Boeing пока не просил помощи, но они, вероятно, сделают это", — сказал американский лидер.

Ранее власти США приняли пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, где в том числе были предусмотрены средства на поддержку крупных производителей. Трамп уже не раз выражал готовность помочь Boeing, называя ее "величайшей компанией" и отмечая, что она пострадала сразу в результате скандала вокруг модели 737 MAX и из-за экономического спада.

Концерн Boeing уже столкнулся с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике. Долг Boeing почти удвоился в 2019 году — до 27,3 миллиарда долларов из-за выпуска долгосрочных долговых обязательств на 10,5 миллиарда.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с намерениями компании, писала, что Boeing рассматривает план по сокращению примерно 10% сотрудников в свете трудностей из-за пандемии коронавируса.

В начале апреля Boeing заявила, что даст возможность сотрудникам, которые хотели уволиться, сделать это, получив при этом пакет выплат и льгот. Компания с 25 марта приостановила производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. По истечении этого срока компания продлила приостановку производства на предприятиях в штате Вашингтон на неопределенный срок.