ТОКИО, 12 апр /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Около 200 пассажиров проходят регистрацию на вывозной рейс Токио-Москва, сообщает корреспондент РИА Новости из токийского аэропорта Ханэда.

Очередь к стойкам регистрации выстроилась задолго до ее начала. К ним проходят те, кто зарегистрировались на сайте госуслуг и получили уведомление. Тех, кого в списках нет, вынуждены отсеивать. В аэропорту работают сотрудники посольства Российской Федерации.

"Мы прилетели в Японию 24 марта, билет был на 3 апреля. Улететь не удалось, жили в хостеле, потом в гостинице", — рассказала РИА Новости одна из пассажирок.

На вопрос о том, что заставило рискнуть и вылететь 26 марта в Японию, другая пассажирка сказала, что ее билет был невозвратный.

По словам одной из пассажирок, рейс почти полностью заполнен. "Когда я зарегистрировалась, оставалось всего 16-17 мест", — сказала она РИА Новости.

Почти все, с кем удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, в ожидании известия о рейсе жили в гостиницах или хостелах в Токио.

Многие пассажиры рассказали корреспонденту РИА Новости, что извещение они получили ночью.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.