ХАБАРОВСК, 12 апр /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аврора" в воскресенье вылетел из Хабаровска в южнокрейский Сеул, чтобы забрать российских туристов, сообщается на онлайн-табло хабаровского аэропорта.

Ранее сообщалось, что из Сеула в Хабаровск планировалось вывезти более 120 россиян, в том числе детей. Вылета ожидали жители Дальнего Востока, Москвы, Калининграда, Челябинска. Также из столицы Южной Кореи планировался рейс авиакомпании во Владивосток.

"Рейс 5450 авиакомпании "Аврора" вылетел из Хабаровска в 12.51 (5.51 мск)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что прибытие рейса из Сеула запланировано на 19.45 (12.45 мск).

Ранее сообщалось, что все пассажиры по прилете в Хабаровск пройдут карантин. Иногородних поместят в обсерватор.