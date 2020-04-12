МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. РЖД на фоне коронавируса и снижения спроса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются, сообщила компания.

"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены", — говорится в сообщении компании.