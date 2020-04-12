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МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. РЖД на фоне коронавируса и снижения спроса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются, сообщила компания.

Ранее РЖД уже сообщали об отмене ряда поездов дальнего следования в России, а у некоторых сократили периодичность курсирования. Отмечалось, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены", — говорится в сообщении компании.

Решение о корректировке расписания принимается лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, уточняют РЖД. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

"В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются", — говорится в сообщении. Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

РЖД фиксируют значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-порцентное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.