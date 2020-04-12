КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с красноярскими туристами, застрявшими в Таиланде из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, прибыл из Бангкока в Красноярск, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Красноярска.

По данным онлайн-табло, рейс "Уральских авиалиний" U6 3620 из Бангкока (Суварнабхуми) прибыл в аэропорт Красноярска в 0.05 по местному времени (20.05 мск).

Ранее сообщалось, что самолет с 212 пассажирами вылетел из Бангкока в Красноярск в 17.27 (13.27 мск). На борту были только жители Красноярска и Красноярского края. Регистрация и посадка на рейс осуществлялась по подтвержденным спискам Минкомсвязи и госуслуг. Пассажиры рейса получили уведомления через созданный министерством Telegram-канал, на нем же подтверждались окончательные списки пассажиров.

Седьмого апреля из Таиланда рейсами "Аэрофлота" и S7 были вывезены более тысячи российских туристов, 9 апреля рейс "Аэрофлота" вывез с таиландского острова Пхукет 228 россиян. 11 апреля рейсом "Аэрофлота" Бангкок – Санкт-Петербург – Москва из Таиланда вылетели более 370 человек.

Вывозные рейсы российских авиакомпаний для доставки на родину застрявших в Таиланде россиян назначены также на 14 апреля (в Красноярск и Новосибирск). Планируемый на 16 апреля рейс в Казань и Уфу, по сведениям посольства России в Таиланде, пока не подтвержден.

На момент начала вывозных рейсов из Таиланда в стране оставалось более 8 тысяч российских туристов. По состоянию на 5 апреля, 6 тысяч человек зарегистрировались в списках посольства РФ и Госуслуг как желающие вернуться в Россию вывозными авиарейсами.