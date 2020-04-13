МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. РЖД из-за снижения пассажиропотока с понедельника сократили количество рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 пар в день, а также отменили этот поезд до Нижнего Новгорода, следует из сообщения компании.

Между Санкт-Петербургом и Москвой курсировали до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один — между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. Еще в январе текущего года перевозки на "Сапсанах" росли: было перевезено 418,2 тысячи пассажиров, что выше уровня прошлого года на 4,4%. Однако из-за ситуации с коронавирусом спрос стал снижаться.

РЖД с 7 апреля отменили 3 пары "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом. Позднее компания сообщила, что с 13 апреля останется только 4 пары таких поездов в день: 4 рейса из Москвы и столько же из Санкт-Петербурга. Из Москвы будут отправляться два ранних утренних рейса "Сапсанов" и два вечерних, столько же — из Санкт-Петербурга. Такой график будет до 29 апреля.

Пассажирам временно отмененных "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом РЖД предлагают места в остающихся курсировать таких поездах "с сохранением условий проезда и класса обслуживания".

Согласно информации на сайте РЖД, с 13 апреля отменяется и "Сапсан", курсирующий между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без дополнительных плат и сборов, в течение полугода. За возвратом денег пассажирам надо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.