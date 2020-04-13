МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Перевалка экспортных грузов в морских портах РФ в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,9%, до 16,6 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Грузооборот морских портов РФ в январе-марте 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%, до 207,08 миллиона тонн.

По итогам первого квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост перевалки морских портов России по укрупненной номенклатуре обеспечили наливные пищевые грузы, зерно и руда…. Рост перевалки экспортных грузов достиг 2,9% (16,591 миллиона тонн в абсолютном выражении)", — говорится в сообщении.

Росморречфлот отмечает, что перевалка сухогрузов в целом выросла в первом квартале к показателю годичной давности на 0,9%, причем поставки на экспорт выросли на 1,6%. При этом по видам грузов наилучшую динамику с приростом на 21,6%, до 1,7 миллиона тонн показала руда, перевалка руды на экспорт росла быстрее (+25,2%).

Зерно занимает второе место среди сухогрузов с общим ростом перевалки на 14,9%, до 10 миллионов тонн, на экспорт рост на 13%, до 8,9 миллиона тонн.

Перевалка угля и кокса в целом выросла на 1,7% или 39,9 миллиона тонн, из которых на экспорт отправлено 39,75 миллиона тонн (прирост 2,2%).

Наивысшую динамику в перевалке наливных грузов в первом квартале показали грузы наливные пищевые с ростом на 29,4%, до 1,36 миллиона тонн, из которых на экспорт отправлено 1,2 миллиона тонн (прирост 40,3%).

"На втором месте — сжиженный природный газ (+6,5%) 8,901 миллиона тонн, из которых экспорт составил 8,804 миллиона тонн (+6,5%). На третьем месте – нефтепродукты (+3,8% или 39,661 миллиона тонн в абсолютных цифрах). На экспорт из этого количества отправлено 35,889 миллиона тонн (+5,2%). Перевалка нефти росла скромнее (+2,7% или 68,63 миллиона тонн), из которых доля экспортной нефти 44,187 миллиона торн (+1,8%) ", — добавляет Росморречфлот.