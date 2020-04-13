МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.

"Вылет рейса Денпасар — Москва состоится 16 апреля в 20.10 (местное время)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелет возможен только для жителей Москвы и Подмосковья. Списки сформируют в порядке живой очереди, зарегистрироваться необходимо на портале госуслуг.