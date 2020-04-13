МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Пассажиропоток в международном аэропорту Гонконга в марте по сравнению с этим же месяцем в прошлом году рухнул на 91% из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.

Около 576 тысяч человек воспользовались аэропортом в марте 2020 года — 350 тысяч человек прилетели и 226 тысяч человек вылетели из воздушной гавани Гонконга. В марте прошлого года это число составило 6,39 миллиона человек. По данным газеты, такой спад сравним только с резким уменьшением количества пассажиров в 2003 году во время эпидемии вируса SARS.

Отмечается, что в апреле этот показатель может стать еще ниже, так как за первые 11 дней этого месяца один из основных аэропортов Азии обслужил всего 12,7 тысячи пассажиров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. В Гонконге, по последним данным, выявлено 1004 случая заражения новым типом коронавируса (из них четыре человека скончались, 360 выздоровели).