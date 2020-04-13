ВЛАДИВОСТОК, 13 апр /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Korean Air во вторник вывезет граждан Южной Кореи из Владивостока в Сеул, сообщил РИА Новости представитель перевозчика во Владивостоке.

Как ожидается, борт из Сеула прилетит в Приморье в 13.50 (06.50 мск) вторника, а вылетит обратно в 15.00 (08.00 мск).

"Самолет вывезет граждан Южной Кореи в Сеул. Привозить (во Владивосток) на этом рейсе никого не будут", — сказал собеседник, не уточнив, сколько пассажиров полетят в Сеул.

Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока, рейс вывезет порядка 160 граждан Южной Кореи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.