МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязи РФ сообщил в своем Telegram-канале, созданном для возращения россиян на родину, о назначении двух вывозных рейсов для россиян в Москву — из Тель-Авива и Денпасара.

Рейс из Денпасара в Москву состоится 16 апреля, из Тель-Авива — 20 апреля.

"Вылет рейса Денпасар — Москва состоится 16 апреля в 20.10 (местное время)… Вылет рейса Тель-Авив — Москва состоится 20 апреля 2020 в 14.35 (местное время)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелет возможен только для жителей Москвы и Подмосковья. Списки сформируют в порядке живой очереди, для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.