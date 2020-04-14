МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Пассажирам, которым в период пандемии коронавируса приходится пользоваться общественным транспортом, необходимо соблюдать основные меры санитарной безопасности: выбирать время, когда меньше людей, не касаться лица, дезинфицировать руки и переодеваться после поездки, говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, сделанного для РИА Новости.

Эксперты напоминают, что опасность поездки повышается в автобусах и электричках за счет того, что пассажиры путешествуют там скученно: в радиусе 4,5 метра в среднем находится больше людей, чем на других видах транспорта. Кроме того, вентиляция идет на общий объем вагона или салона, пассажиры меняются очень часто, повышая потенциальные контакты. При этом в общественном транспорте есть необходимость держаться за поручни.

"Если у вас есть возможность, выбирайте для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна: днем, поздним вечером или очень ранним утром. Во время поездки не касайтесь лица, избегайте тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми, после выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По завершении поездки переоденьтесь, а "дорожную" одежду постирайте. По возможности вымойте голову (если волосы длинные, во время поездки собирайте их в хвост или косу)", — советуют авторы исследования.

"Электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов", — считает врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами Виктория Валикова, которая участвовала в исследовании. Так, в среднем сейчас в поезде единовременно путешествуют около 220 человек, в самолете — 150, в автобусе — 40-50, а в вагон электрички может набиться 200-250 человек.

Эксперты также пояснили сервису, что сейчас транспортные компании ужесточили контроль за чистотой автобусов: водители неоднократно в течение дня протирают дезинфицирующими средствами поручни, ручки дверей и сидения на конечных остановках. Автобусы проветривают, убирают и повторно дезинфицируют.

Кроме того, водителям выдали запас одноразовых масок и дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук.