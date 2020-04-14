МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, перевезли на родину почти 4 тысячи россиян, сообщает Росавиация.

"Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 172 соотечественника. 13 апреля рейсами "Аэрофлота" из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека. Сегодня "Сибирь" из Бангкока в Новосибирск доставила 197 человек, в Иркутск – 156. "Аэрофлот" выполнил рейс Анталья — Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные. В Москву вернулись 146 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вывозная программа будет продолжена 15 апреля. "Аэрофлот" доставит россиян в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка.