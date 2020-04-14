МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, планируются рейсы из Дубая, Стамбула, Гоа, Дели, Тель-Авива и других пунктов, прорабатывается перелет из Непала, сообщает Росавиация.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани", — говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в Непале планируется вывоз россиян из этой страны иностранной авиакомпанией.

"Учитывая данные Минкомсвязи РФ о количестве россиян в Непале и информацию МИД РФ о ситуации в этой стране, прорабатывается вопрос организации вывозного рейса с авиакомпанией Royal Flight", — сообщает Росавиация.

Ведомство отмечает, что окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.