МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Рабочий пропуск, полученный на организацию, которая закрыта по указу мэра Москвы до окончания режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, будет аннулирован, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас ведется проверка самих выданных цифровых пропусков, это может занять несколько дней. При этом, если мы увидим, что был получен пропуск на организацию, которая не должна работать по указу мэра в настоящее время, то этот пропуск также будет аннулирован", — сказал Немерюк.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что за сутки в Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тысяч пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

Проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы.