МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Таксисты, работающие в Подмосковье, начиная с 15 апреля, будут возить пассажиров только по цифровому пропуску, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и инфраструктуры региона.

"С 15 апреля таксисты в Московской области будут осуществлять перевозку только при наличии кода у пассажира. До агрегаторов и служб такси, работающих в области, соответствующее требование доведено", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время разрабатываются меры, которые будут применены к нарушителям.

Ранее в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева сообщили, что система цифровых пропусков для передвижения на транспорте заработает с 15 апреля.