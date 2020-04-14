МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. РЖД не меняли размеры движения пассажирских поездов на основных направлениях БАМа и Транссиба, использование для грузовых перевозок ниток отдельных составов может дать лишь локальный эффект, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета "Коммерсант" ранее писала, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил РЖД пустить грузовые поезда на Восточном полигоне, куда входят БАМ и Транссиб, вместо отмененных из-за снижения спроса пассажирских на фоне ситуации с коронавирусом.

"РЖД в оперативном режиме корректирует график движения поездов, перепрофилируя "нитки" отмененных пассажирских составов под грузовое движение. Вместе с тем, на основных направлениях БАМа и Транссиба размеры движения пассажирских поездов остались без изменения. Использование "ниток" отдельных поездов может дать лишь локальный эффект, прежде всего, в части повышения маневренности направления", — сообщили в РЖД.

Более существенный эффект увеличения пропускной и провозной способности, помимо собственно реконструкции БАМа и Транссиба, дает использование современных локомотивов повышенной грузоподъёмности, интеллектуальные системы интервального регулирования грузовых поездов, а также максимальная маршрутизация перевозок, добавили в компании.

По оценкам СОЖТ, которые приводил "Коммерсант", запуск грузовых поездов на Восточном полигоне вместо отмененных пассажирских позволит увеличить пропускную способность в грузовом движении до десяти поездов в сутки и увеличить техплан на восток до 600 вагонов.

Отмечалось, что в результате спрос на вагоны вырастет на 15 тысяч единиц и позволит операторам задействовать под погрузку временно простаивающие вагоны, а РЖД — увеличить показатели погрузки и грузооборота и снизить негативное влияние первых трех месяцев года.