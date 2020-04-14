МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Водители такси будут проверять наличие спецпропуска у пассажира с помощью приложения "Помощник Москвы", сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"При заказе такси цифровой пропуск (код) вводить не нужно. Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения "Помощник Москвы", которое будет установлено на смартфоне водителя. Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", — сообщил агентству Пронин.

Замруководителя дептранса напомнил, что по дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции и проверить наличие пропуска у всех пассажиров.

"Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси. В случае несовпадения вам выпишут штраф", — добавил замруководителя.

Ранее мэр Москвы подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. Временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Кроме того, с 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск.