НЬЮ-ЙОРК, 15 апр /ПРАЙМ/. Самолет "Аэрофлота" доставил американских граждан из Москвы в аэропорт JFK Нью-Йорка, сообщается на табло.

Сегодня же в 19.20 (2.20 мск) он повезет на родину россиян. Сначала он приземлится в Санкт-Петербурге, а затем в Москве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.