МЕХИКО, 15 апр /ПРАЙМ/. Автомобильная корпорация General Motors в Мексике сообщила, что к концу апреля на заводе в Толуке начнется производство медицинских масок, предназначенных для пожертвований в больницы штатов, где работает компания, а также собственных сотрудников и дистрибьюторов.

"В течение 6 месяцев компания General Motors будет производить приблизительно 1,5 миллиона хирургических масок 1 уровня в месяц. Особая зона в производственном комплексе в Толуке оборудована в соответствии со строгими стандартами гигиены и безопасности", — говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно документу, часть продукции завода предназначена для пожертвований в государственные больницы, расположенные в регионах присутствия компании — городе и штате Мехико, Сан-Луис-Потоси, Гуанахуато и Коауиле, а другая часть будет использоваться для сотрудников и дистрибьюторов.

Поэтапная остановка предприятий GM в Мексике началась во второй половине марта, среди причин — не только собственные и национальные санитарные меры в связи с пандемией COVID-19, но и "рыночные условия".

Отрасль производства автомобилей и комплектующих в Мексике испытывает сложности, связанные со снижением спроса на североамериканском рынке, к которым в начале года добавились сбои в поставках из Китая. Остановка или перепрофилирование ряда предприятий в первом квартале были вызваны общей конъюнктурой рынка.

По последней информации, общее число выявленных с 27 февраля случаев заболевания COVID-19 в Мексике достигло 5014, скончались 332 человека.