ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Более 6 тысяч сотрудников Дальневосточной железной дороги переведены на удаленную работу в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает ДВЖД.

"В неблагоприятных эпидемиологических условиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции более 6 тысяч сотрудников ДВЖД уже переведены на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством и личным согласием. Из них 67 человек старше 65 лет", — говорится в сообщении.

В дистанционном режиме работают инженерно-технические специалисты аппарата управления магистрали, региональных дирекций и предприятий. Подключение дистанционных рабочих мест началось в марте и при необходимости продолжится.

Персонал, напрямую задействованный в обеспечении бесперебойных перевозок, снабжается средствами индивидуальной защиты, у них измеряют температуру.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.