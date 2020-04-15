Свыше 6 тыс сотрудников Дальневосточной железной дороги перешли на "удаленку" из-за COVID
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Более 6 тысяч сотрудников Дальневосточной железной дороги переведены на удаленную работу в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает ДВЖД.
"В неблагоприятных эпидемиологических условиях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции более 6 тысяч сотрудников ДВЖД уже переведены на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством и личным согласием. Из них 67 человек старше 65 лет", — говорится в сообщении.
В дистанционном режиме работают инженерно-технические специалисты аппарата управления магистрали, региональных дирекций и предприятий. Подключение дистанционных рабочих мест началось в марте и при необходимости продолжится.
Персонал, напрямую задействованный в обеспечении бесперебойных перевозок, снабжается средствами индивидуальной защиты, у них измеряют температуру.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.
https://1prime.ru/transport/20200415/831265775.html